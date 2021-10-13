Время смелых: в Томске вручили награды лучшим экспортерам Сибирского федерального округа

В Томском государственном университете в рамках окружного этапа всероссийской премии "Экспортер года" наградили лучшие предприятия Сибирского федерального округа (СФО). Конкурсная комиссия определила девять победителей, представляющих крупный, средний и малый бизнес. Это те компании, которые достигли наибольших успехов в несырьевом экспорте. Лидерами по числу номинаций стали Томская и Омская области.
Экспорт как важный этап развития
"Задача Российского экспортного центра - дать предпринимателям наиболее эффективные механизмы и меры поддержки, доказывая, что экспорт реален и доступен для всех. С каждым годом все больше компаний понимают преимущества ведения экспортной деятельности и на деле доказывают, что для них не существует никаких преград на пути открытия новых зарубежных рынков", - сказала генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина в видеопоздравлении, которое показали на церемонии награждения.
Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов в свою очередь отметил, что лауреаты и победители окружного этапа конкурса показывают другим, что расти даже в непростых условиях пандемии возможно.
"Экспорт - важный этап в развитии компании. Это говорит о том, что вы производите конкурентоспособную продукцию, что ваша компания устойчива, ее экономика растет", - сказал он.
По его словам, Томская область - высокотехнологичный регион, и количество местных компаний, работающих на экспорт, постоянно увеличивается: за девять месяцев 2021 года этот показатель вырос на 12%, а за пять лет - удвоился.
Каких мер поддержки ждут экспортеры
После приветственной части церемонии состоялось блиц-шоу. Тема - поддержка экспорта субъектов малого бизнеса. Перед началом модератор пригласил всех гостей поучаствовать в опросе. Посетители церемонии должны были в нескольких словах описать, какие меры поддержки нужны экспортерам - представителям среднего и малого бизнеса.
Вопрос об основных мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства был также адресован Андрею Антонову. По его словам, основные сферы ведения бизнеса здесь - "IT-направление, средства связи и глубокая переработка дикорастущего сырья".
"И сейчас основная востребованная мера поддержки - это выход на международные маркетплейсы (электронные торговые площадки - Прим.). Второй момент, который хочется здесь отметить, - это меры, связанные со специализированными выставками", - пояснил Андрей Антонов.
Вице-президент по правовым вопросам АО "РЭЦ" Иван Гудков рассказал в свою очередь, что для удобства экспортеров РЭЦ начал многоэтапный проект предоставления мер поддержки по принципу "одного окна". Стратегическая задача проекта - позволить экспортировать в один клик.
"По сути, Цифровая платформа «Мой экспорт» - это целая экосистема, которая предоставляет комплекс мер поддержки экспортерам. Компания, пользуясь этим инструментарием, может выбрать те меры, которые ей необходимы, чтобы развивать свой бизнес. Например, если экспортеру необходимы знания о целевых рынках, мы даем ему аналитическую и экспертную поддержку. Необходимо смягчить риски, связанные с реализацией своих экспортных активов? Есть многочисленные страховые продукты АО „ЭКСАР“ (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу компаний РЭЦ - Прим.)", - отметил Иван Гудков.
По его словам, РЭЦ администрирует более 20 мер господдержки. Постепенно все эти функции становятся доступны через "Одно окно".
"Готовы результаты нашего опроса, выводим их на экран. И вот вы видите, самые популярные ответы: цифровизация, консультирование, выставки, аналитика, кадры, кредиты, маркет-плейс", - объявил модератор блиц-шоу.
Результаты прокомментировал президент союза "Томская торгово-промышленная палата" Максим Костарев. По его словам, для выхода на международные рынки нужны цифровые меры поддержки.
"И в то же время текущая ситуация, прошлый год, когда мы были ограничены в общении, заставили заново посмотреть на формат выставок, конференций. И таких мероприятий сейчас очень не хватает", - отметил он.
Самой востребованной мерой поддержки для Сибири Максим Костарев назвал помощь с логистикой.
Награждение победителей
После блиц-шоу началась главная часть церемонии - вручение дипломов и памятных статуэток победителям и лауреатам окружного этапа конкурса "Экспортер года".
Вручая награды в номинациях "новая география" и "прорыв года", Иван Гудков напомнил, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта находится в числе национальных задач, поставленных президентом страны.
"Динамика развития несырьевого неэнергетического экспорта за прошедшие три года, динамика роста объемов нашей поддержки экспортеров, в том числе в СФО, внушает оптимизм. И я думаю, что при сохранении таких темпов не за горами уже время, когда уйдут в прошлое разговоры о сырьевом проклятье, нефтяной игле и голландской болезни", - резюмировал вице-президент АО "РЭЦ".
Победители окружного этапа конкурса примут участие во втором - федеральном - этапе. Церемония награждения лауреатов пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.
Победители конкурса "Экспортер года" в СФО:
АО "Барнаульский патронный завод" (Алтайский край)
Номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес", "Новая география"
Чем занимается: Завод выпускает более 150 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 20 позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия: мишенные установки, оборудование для тиров.
ИП Маричев С.Н. (Омская область)
Номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство"
Чем занимается: Компания разрабатывает и производит оборудование для электрогитар.
АО "Новосибирскхлебопродукт" (Новосибирская область)
Номинация: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес"
Чем занимается: Компания реализует такие виды культур, как пшеница, ячмень, овес, рожь, рапс, семена льна, горох, кормовые смеси для сельскохозяйственных животных, пшеничные отруби и т. д.
ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" (Томская область)
Номинация: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "малое и среднее предпринимательство"
Чем занимается: Компания - крупнейший переработчик орехов и ягод. Более 22 лет производит уникальную продукцию, основа которой - сибирский кедровый орех. Среди товаров - кондитерские изделия, сладкая консервация, чайные напитки, продукты здорового питания.
ООО "Рубиус Групп" (Томская область)
Номинации: "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство", "прорыв года"
Чем занимается: Компания специализируется на разработке программного обеспечения и выпускает такие продукты на экспорт, как Planyway (командный календарь и таймлайн), Qubius (мобильные шумоизолированные офисные кабины для звонков и переговоров), Visius (систему интеллектуальной видеоаналитики для подсчета трафика). Также оказывает комплекс услуг по разработке программного обеспечения и автоматизируемых систем "под ключ".
АО "СКТБ "Катализатор" (Новосибирская область)
Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес"
Чем занимается: Крупнейший в России разработчик и производитель катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов для нефтепереработки, нефтехимии, сероочистки и промышленной экологии. Предприятие имеет обширные деловые связи и широкую сбытовую сеть как в России, так и за рубежом.
ООО "Универсальные терминал системы" (Томская область)
Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство"
Чем занимается: Компания разрабатывает и производит широкий модельный ряд интерактивных терминалов главным образом в сферах образования и развлечений. Это песочницы дополненной реальности, интерактивные доски и столы, фотокиоски, различные интерактивные аттракционы.
ООО "Сибирь ИмпЭкс" (Омская область)
Номинация: "Трейдер года" в категории "крупный бизнес"
Чем занимается: Организация занимается продвижением российских производителей на ключевых рынках: в Казахстане, Белорусии, Киргизии, Армении. Объемы экспорта ежегодно растут за счет расширения клиентской базы (появления новых покупателей, заключения новых контрактов), а также работы по увеличению объема реализации товаров постоянным покупателям.
ООО "ТПК "Сладонеж" (Омская область)
Номинация: "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство"
Чем занимается: Компания входит в холдинг кондитерской фабрики "Сладонеж". Сейчас география экспортных поставок включает не только страны СНГ, но и Китай, Палестину, Афганистан, Ирак, страны Северной Америки.
Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. С 2008-го конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли России. Заявку на участие могут подать компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходит в два этапа: первый - окружной, второй - федеральный. В этом году Российский экспортный центр (РЭЦ) получил рекордное количество заявок за всю историю премии - более 1800.