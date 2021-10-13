В ТПП заявили, что четкость международных норм поможет в реализации климатических проектов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Четкость международной нормативно-правовой базы и прозрачная правоприменительная практика помогут бизнесу в реализации проектов климатической повестки. Такое мнение высказал в среду глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на Российско-Британском инвестиционном форуме RussiaTALK.

"В части практической реализации климатической повестки бизнесу нужно, чтобы международная нормативно-правовая база была сформулирована четко, а правоприменительная практика не вызывала сомнений. Для устойчивого развития бизнеса необходима предсказуемость и транспарентность развития всех аспектов экологической повестки. В этом плане форум RussiaTALK имеет важное значение как конкретная площадка двух крупных экономик мира по обсуждению условий и возможностей дальнейшего экономического развития", - сказал он.

По словам Катырина, уже сейчас ведущие российские компании в рамках принципов экологически ответственного управления активно внедряют в свои процессы инновационные решения, а кредитно-финансовые институты разрабатывают и включают в свою линейку продукты "зеленого" финансирования.

"Климатические вызовы не имеют национальных границ. Эффективных решений мы можем добиться, только объединив усилия. Обмен опытом, лучшими практиками, выработка общих подходов к решению экологических проблем - это залог условий для устойчивого социально-экономического развития в мире. России есть что предложить по экологической повестке, и мы готовы к сотрудничеству. При этом, с учетом современного уровня технического и общественного развития, нам необходимы решения, позволяющие обеспечить баланс между потребностями защиты, сохранения окружающей среды, корпоративной ответственности и задачами экономического роста", - добавил глава ТПП РФ.

Товарооборот России и Великобритании

Катырин также рассказал о росте товарооборота между Россией и Великобританией.

"Мне приятно отметить, что российско-британская торговля продолжает развиваться. В текущем году за январь-июль ее объем составил почти $14 млрд, увеличившись на 15%. Подчеркну, что объем товарооборота между нашими странами постоянно увеличивается, начиная с 2017 года", - отметил он.

Катырин выразил надежду, что торговые связи между Россией и Британией, "несмотря на политические ветры, будут и впредь служить важным каналом коммуникаций, областью конструктивного взаимовыгодного сотрудничества, показывать пример того, как многого наши страны могут достигнуть, когда работают вместе".

Он также напомнил, что сейчас на российском рынке работают около 600 британских компаний.