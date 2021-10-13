Германское агентство Dena и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по энергетике

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Германское энергетическое агентство (Dena) подписало с Россией меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики. Об этом в среду в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) заявила управляющий директор Германского энергетического агентства Кристина Хаверкамп.

"Этим утром мы подписали меморандум о взаимопонимании [в области энергетики], который действительно выведет наше сотрудничество с Российской Федерацией на новый уровень", - отметила Хаверкамп.