Расписки TCS Group обновили исторический максимум

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) TCS Group в ходе торгов на Московской бирже достигала 7 512 рублей за штуку, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки на 11:13 мск.

К 11:35 мск акции TCS Group продолжали рост и торговались на уровне 7 585 рубля (+3,5%).

Исторический максимум держался с 18 августа, когда бумаги компании торговались на уровне 7 499 рублей за штуку.

ЦБ РФ на этой неделе включил "Тинькофф банк" в перечень системно значимых кредитных организаций. Системно значимыми банками являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. На данный момент к таким банками предъявляются повышенные требования, например по базовому капиталу (Н1.1).