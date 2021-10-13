"Россети" и "Интер РАО - Экспорт" рассмотрят перспективные проекты в энергетике за рубежом

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" и компания "Интер РАО - Экспорт" (входит в "Интер РАО") намерены сотрудничать для реализации экспортных проектов в сфере электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении компаний по итогам подписания соответствующего соглашения на полях "Российской энергетической недели".

"Документ определяет перечень рынков, на территории которых рассматривается возможность совместной работы компаний. Это, в частности, рынки Африки, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии", - отмечается в сообщении.

"С группой "Интер РАО" у нас есть успешный опыт комплексного решения задач электроснабжения территорий, один из последних примеров - обеспечение энергобезопасности Калининградской области. Подписанный меморандум закладывает основы для возможной кооперации на перспективных зарубежных рынках, в том числе в Азии, Латинской Америке и Африке. В числе направлений взаимодействия - применение компетенций Группы "Россети" в части экспертизы, подготовки технических решений и организации строительства сетевой инфраструктуры", - заявил заместитель генерального директора "Россетей" Алексей Мольский.

В реализации соглашения будут участвовать "Научно-технический центр Россети ФСК ЕЭС", а также "Центр инжиниринга и управления строительством Россети ФСК ЕЭС", который является крупнейшим техзаказчиком объектов сетевого комплекса в России. В частности, центр реализовал проекты строительства и модернизации энергоколец Москвы и Санкт-Петербурга, а также энергоснабжения крупных инфраструктурных проектов - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, газопровода "Сила Сибири" и других.

В свою очередь, глава "Интер РАО - Экспорт" Максим Сергеев добавил, что опыт "Россетей" и наличие соответствующих компетенций позволят совместно участвовать с перспективных проектах за рубежом и предоставлять заказчикам широкий комплекс услуг. "Мы с оптимизмом смотрим на развитие нашего долгосрочного сотрудничества", - резюмировал Сергеев.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.