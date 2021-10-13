Комитет Думы поддержал законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов, сообщает Telegram-канал "Единой России".

Авторами документа выступили глава комитета Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет, то есть до 1 марта 2031 года".

Как пояснил ранее Крашенинников, новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. Согласно законопроекту, для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, приложив документ, подтверждающий факт владения домом.

Законопроект также нацелен на защиту прав наследников - дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. При этом наследник должен предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками, согласно законопроекту, предлагается признавать правом собственности в силу закона (независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли). Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ.