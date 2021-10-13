Эксперты считают необходимым включить развитие туризма в Арктике в нацпроекты

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Развитие туризма в Арктике необходимо включить в нацпроекты "Экология" и "Туризм и индустрия гостеприимства", считает координатор экспертного совета ПОРА, доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"В рамках нацпроекта нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" имеется три федеральных проекта: "Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны", "Повышение доступности туристического продукта" и "Совершенствование управления в сфере туризма". В рамках нацпроекта "Экология" работает федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Во всех этих проектах нет арктической части, что, безусловно, не способствует стратегическому развитию макрорегиона", - сказал в среду Воротников, выступая на заседании комиссии по вопросам участия бизнеса в социально-экономическом развитии Арктики Ассоциации менеджеров.

По мнению Воротникова, в регионах российской Арктики имеется большой нереализованный потенциал развития событийного, экологического и этнотуризма. Эксперт считает необходимым предусмотреть отдельные мероприятия в рамках нацпроектов для развития точечных инициатив по развитию туризма в Арктике.

Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация образована в 1999 году, позиционирует себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вопросам.