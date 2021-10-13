PepsiCo вложила $4,5 млн в расширение производства детского питания в Краснодарском крае

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Компания PepsiCo инвестировала более $4,5 млн в расширение производства детского питания на Тимашевском молочном комбинате в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении PepsiCo

"Компания PepsiCo расширяет производство детского питания на Тимашевском молочном комбинате. На заводе запущена производственная линия мощностью 6 тыс. упаковок в час для выпуска нового детского творога. Инвестиции в проект составили более $4,5 млн", - отмечается в сообщении.

Завод для производства детских продуктов открыли на территории Тимашевского молочного комбината в 2018 году. Новая линия станет четвертой для производства детского питания и 16-ой для комбината. С расширением производства объем закупки сырого молока увеличится на 10 т в сутки. Всего ежесуточный объем переработки сырого молока на предприятии превышает 400 т, сырье для завода поставляют 15 фермерских хозяйств Краснодарского края.

Тимашевский молочный комбинат основали в 1990 году, сейчас он является одним из крупнейших заводов по переработке молока в южном регионе. Завод производит более 100 наименований молочных продуктов под торговыми марками "Кубанская буренка", "Чудо", "Веселый молочник", "Домик в деревне", BioMax, а также детское питание "Агуша" и "Чудо детки". На заводе работают 560 сотрудников.

PepsiСo - один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания.