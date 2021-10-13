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Кабмин запустит льготную программу для покупателей высокотехнологичной продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что благодаря этой мере производители смогут конкурировать с мировыми компаниями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство России запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду во время посещения завода "Протон" в Орле.

"Очень важно, мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые будут покупать вашу продукцию. Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию", - сказал Мишустин во время обхода завода. Он отметил, что благодаря этой мере производители смогут конкурировать с мировыми компаниями.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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