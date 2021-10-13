Комитет Госдумы одобрил продление срока уплаты пониженных взносов резидентами ТОСЭР

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий право правительства РФ продлевать для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) срок, в течение которого они могут уплачивать пониженные страховые взносы. Документ коснется ТОСЭР, которые расположены за пределами Дальневосточного федерального округа.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 октября.

Сейчас пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидента ТОСЭР (за исключением ТОСЭР, созданных на территории Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток), получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей ТОСЭР. Учитывая, что применение пониженных страховых взносов в отношении резидентов ТОСЭР является одним из ключевых факторов принятия потенциальным инвестором решения о реализации проектов в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях, в которых созданы ТОСЭР, после третьего года функционирования указанных ТОСЭР привлечение инвесторов представляется крайне затруднительным, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, наделив правительство полномочиями по изменению в отношении ТОСЭР, расположенных за пределами Дальневосточного федерального округа, трехлетнего срока, в течение которого резиденты ТОСЭР, приобретая такой статус, одновременно получают право на применение в течение 10 лет пониженных тарифов страховых взносов. При этом измененный правительством в отношении отдельных ТОСЭР срок не может быть позднее 31 декабря 2024 года.

Законопроект был разработан в соответствии с перечнем основных мероприятий программы социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2024 года, утвержденного распоряжением правительства РФ от 6 марта 2021 года.