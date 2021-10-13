Путин: Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Путин подтвердил, что Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года.
Долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации, считает Путин.
Путин призвал выработать глобальный механизм балансировки энергорынка, свободного от политических предрассудков и навязанных клише.
Также, РФ рассчитывает за ближайшие десятилетия обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в ЕС.
Президент отметил, что вопросы сохранения климата должны решаться в увязке с развитием секторов экономики, прежде всего энергосектора.