Путин: Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Путин подтвердил, что Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации, считает Путин.

Путин призвал выработать глобальный механизм балансировки энергорынка, свободного от политических предрассудков и навязанных клише.

Также, РФ рассчитывает за ближайшие десятилетия обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в ЕС.

Президент отметил, что вопросы сохранения климата должны решаться в увязке с развитием секторов экономики, прежде всего энергосектора.