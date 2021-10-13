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Российская энергетическая неделя - 2021

Путин: Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Путин подтвердил, что Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации, считает Путин.

Путин призвал выработать глобальный механизм балансировки энергорынка, свободного от политических предрассудков и навязанных клише.

Также, РФ рассчитывает за ближайшие десятилетия обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в ЕС.

Президент отметил, что вопросы сохранения климата должны решаться в увязке с развитием секторов экономики, прежде всего энергосектора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
Путин рассчитывает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года
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