"Россети": развитие электротранспорта потребует перестройки электросетевого хозяйства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Массовое развитие электротранспорта приведет к изменению ландшафта энергопотребления и потребует решения вопросов сглаживания нагрузок на электросеть. Об этом в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" рассказал врио заместителя гендиректора по цифровой трансформации ПАО "Россети" Константин Кравченко.

"Достижение доли автомобилей с электрическим двигателем до 10-15% от общего парка легковых машин потребует создания сети из хабов электрозарядок на периферии городов и основных транспортно-пересадочных узлах, создания опорной сети зарядных станций на улицах крупных населенных пунктов, у бизнес-центров и торговых комплексов", - отметил Кравченко.

Пока же российский рынок электромобилей еще находится на стадии становления, усилия "Россетей" направлены на создание опорной сети быстрых станций. "Россети" управляют 263 зарядными станциями. Также группа развивает сеть зарядной инфраструктуры для общественного транспорта. В Москве "Россети" за последний год установили 68 ультрабыстрых станций для электробусов, в ближайшее время поставят еще 34 станции комбинированного типа в новом парке электробусов в Красной Пахре.

Кроме того Кравченко добавил, что массовое развитие электротранспорта приведет к изменению ландшафта энергопотребления и потребует решения вопросов сглаживания нагрузок на электросеть в "пиковые" часы. "В этом смысле оптимально развитие крупных хабов зарядных станций с одновременным внедрением механизмов стимулирования переноса спроса из пикового в другие временные промежутки, а также разработка и внедрение системных решений, которые впоследствии лягут в основу "умной" электрозарядной инфраструктуры", - отметил он.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.