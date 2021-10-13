Бизнес РФ намерен работать с Минюстом по модернизации КоАП

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский бизнес будет сотрудничать с Министерством юстиции по новой конструкции кодекса об административных правонарушениях, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам заседания бюро правления РСПП.

"Мы одобрили ключевые направления сотрудничества с Министерством юстиции. Они включают в себя и работу по формированию новой конструкции кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время будет подготовлен модельный кодекс для еще одной итерации обсуждения", - сказал Шохин.

Он отметил, что одним из спорных вопросов является тема правонарушений, связанных с неуплатой таможенных пошлин. "Мы этот вопрос ставили в рабочей группе. Там действительно многократное превышение размера наказания над размером нарушения", - добавил Шохин.

Глава РСПП добавил, что еще одна тема, которая была презентована в рамках бюро правления, - использование труда осужденных к принудительным работам. "Речь не идет о том, чтобы использовать труд заключенных. В этих терминах мы эту тему не обсуждаем. Речь идет о гуманизации уголовного наказания, связанного с тем, чтобы количество осужденных к лишению свободы уменьшилось. А это значит, что по нетяжким статьям должна применяться и в судах существующая норма по принудительным работам. И во-вторых, должна быть возможность у лиц, отбывающих наказание, досрочно выйти, заявив намерение поработать в рамках исправительных трудовых центров", - пояснил глава РСПП.

По его словам, важны две темы - представление о том, кто будет готовить осужденных по необходимым специальностям. "ФСИН говорит, что у них есть система учреждений по подготовке. Могут быть и ученические договоры в компаниях. Во многих компаниях есть центры подготовки специалистов", - отметил он.

Второй важной темой, по словам главы РСПП, является стимулирование бизнеса для привлечение осужденных: "Одна проблема - это дефицит кадров, а вторая - чисто финансовый стимул". "Почему бы в качестве стимула такое не предусмотреть: почему бы страховые взносы не отменить или снизить их до минимального значения?", - добавил Шохин, подчеркнув, что бизнес не поддержал идею платить осужденным меньше, чем работникам, привлеченным с рынка труда.