Комитет Госдумы одобрил передачу остатков пенсионных накоплений НПФ-банкротов в спецфонд

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обяжет ликвидируемые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) направлять оставшуюся после расчета со всеми кредиторами сумму пенсионных накоплений в Фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 октября.

Сейчас законодательно не урегулирован механизм использования средств пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов. Эти средства продолжают аккумулироваться на счетах НПФ, открытых в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим фондов при банкротстве.

В связи с этим законопроект предусматривает направление профицита средств пенсионных накоплений после окончания расчетов с кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению за счет соответствующих средств, в формируемый АСВ Фонд гарантирования пенсионных накоплений. "Таким образом, направление в ФГПН средств, составляющих пенсионные накопления ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов и оставшихся после завершения расчетов по требованиям кредиторов, подлежащим удовлетворению за счет указанных средств, будет соответствовать их целевому использованию", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время средства из Фонда гарантирования пенсионных накоплений направляются АСВ на выплату гарантийного возмещения застрахованным лицам в системе обязательного пенсионного страхования.

Предусматривается, что закон в случае принятия вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и будет применяться в случаях, если производство по делу о банкротстве НПФ возбуждено как после, так и до дня вступления в силу этих поправок.