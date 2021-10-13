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Путин призвал не переводить в политическую плоскость решения ЕС по бурению в Арктике

Путин призвал не переводить в политическую плоскость решения ЕС, касающиеся бурения в Арктике.

Энергоблок Калининской АЭС в Тверской области включили в сеть после техобслуживания
В работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС
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