Власти Молдавии заявили, что страна продолжает переговоры с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии продолжает переговоры с российским "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа, но готовится закупать его и у поставщиков из других стран. Об этом заявила в среду на брифинге премьер Наталья Гаврилица.

"Переговоры с "Газпромом" идут, они непростые. В мире беспрецедентная цена на газ и другие энергоресурсы. Мы хотим перезаключить контракт на прежних условиях, у наших партнеров несколько другие условия. На следующей неделе ситуация прояснится", - сказал премьер. Она подчеркнула, что правительство "готовится к альтернативным сценариям по поставкам газа через трубопроводы, которые есть с Украиной и Румынией. Без газа страна не останется, вопрос в цене, которую мы будем платить", - уточнила глава кабинета. По ее словам, в среду состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по вопросам газоснабжения, которая обсудит ход переговоров.

О том, что переговоры по контракту на поставку газа с Молдавией идут сообщил сегодня и вице-премьер России Александр Новак. По его словам, контракт с республикой продлен на месяц и у сторон еще есть время, чтобы договориться.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. По нему в теплое время года стоимость газа для Молдавии рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Как сообщил глава российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан, в октябре республика будет закупать газ по $790 за 1 тыс. куб. м, в то время как среднегодовая закупочная цена на газ для республики в 2021 году составила около $200.