Производство высококачественной говядины удвоилось на Ставрополье за пять лет

СТАВРОПОЛЬЕ, 13 октября. /ТАСС/. Производство говядины от специальных мясных пород животных выросло на Ставрополье в два раза за пять лет. Этому способствует развитие сельскохозяйственных технологий и привлечение инвесторов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"За последние пять лет производство специализированной говядины от мясных пород и их помесей возросло в два раза. В 2020 году на Ставрополье было произведено 8,8 тыс. тонн или 102% к показателю 2018 года", - говорится в сообщении.

Увеличению производства специализированной говядины способствует совершенствование технологий производства и откорма животных, создание новых типов пород и реализация инвестпроектов. "Сегодня инвестпроекты по содержанию 16,3 тыс. голов крупного рогатого скота мясного направления с годовым производством более 3 тыс. тонн реализуются в Предгорном и Ипатовском округах", - цитирует пресс-служба начальника отдела животноводства Константина Потехина.