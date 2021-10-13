Кабмин и "Транснефть" заключили соглашение об инвестициях в высокие технологии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент "Транснефти" Николай Токарев подписали соглашения о намерениях между правительством РФ и "Транснефтью" об инвестициях в проекты высоких технологий, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания в рамках Российской энергетической недели - 2021.

По соглашению, "Транснефть" сможет финансировать отдельные направления развития высоких технологий путем заключения инвестиционных договоров с УК РФПИ "на принципах доходности и возвратности вкладываемых средств".

Правительство РФ же будет обеспечивать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, научных и исследовательских организаций, вовлеченных в развитие перспективных и высокотехнологичных направлений, а также способствовать созданию комфортной регуляторной среды и прорабатывать меры налогового стимулирования в данной сфере.

"Что в первую очередь нас интересует? То, что будет востребовано в ТЭК. Не только для "Транснефти", а вообще в ТЭК. Это создание роботизированных комплексов для технической диагностики любых трубопроводных систем: нефтяных, нефтепродуктовых, газовых", - сообщил журналистам Токарев в кулуарах Российской энергетической недели.

Глава "Транснефти" также отметил, что средства будут инвестироваться в аэрокосмическое зондирование для обнаружения каких-либо проблем на объектах компании, а также в создание новых композитных материалов для производства оборудования и арматуры.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.