Единый билет на поезд и автобус до Эльбруса введен в преддверии горнолыжного сезона

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Туристы смогут добраться до Эльбруса с помощью мультимодального билета на поезд и автобус из Минеральных вод, удобные мультимодальные маршруты будут действовать в течение всего горнолыжного сезона, сообщили в среду в министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР).

"ОАО Российские железные дороги (РЖД) к горнолыжному сезону сделали мультимодальные маршруты "поезд плюс автобус". До 15 апреля организованы удобные маршруты до курортов Приэльбрусья, добраться до них можно по системе "единого" билета", - говорится в сообщении на странице министерства в "Инстаграме".

Отмечается, что до станций в Минеральных Водах можно доехать на поезде, следующем с любого направления, а затем пересесть на специально зафрахтованные автобусы, курсирующие по маршруту: Минеральные Воды - Нейтрино - Эльбрус - Тегенекли - Байдаево - Иткол - Чегет - Терскол - Азау (поселки, расположенные в непосредственной близости к Эльбрусу - прим. ТАСС).

На сайте РЖД размещен подробный график передвижения автобусов, стоимость проезда равна 1 020 рублей. "При покупке "единого" билета "поезд+автобус" онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: "откуда" Москва, "куда" Азау. Далее нажать кнопку "выбрать маршрут с пересадкой". Также билеты можно приобрести в кассах",- уточняется на сайте РЖД. Продажа "единых билетов" (талонов) начинается за 90 суток до даты поездки на поезде.

Курортная зона Приэльбрусье расположена в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии и является самым популярным местом в регионе среди туристов. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха, в 2020 году там побывали 424 тыс. туристов. Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), он популярен как круглогодичный курорт.