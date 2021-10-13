Средние цены на бензин в РФ за неделю выросли на шесть копеек

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 октября 2021 года выросли на шесть копеек и составили 48,96 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на пять копеек - до 46,02 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на шесть копеек - до 49,84 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 также возросла на шесть копеек - до 57,66 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на четыре копейки - до 50,69 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 53 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Магадане - на 0,7%, Симферополе и Чите - на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,8 до 47,19 рубля, марки Аи-95 - от 49,59 до 54,59 рубля, марки Аи-98 - от 55,48 до 60,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,2 до 46,85 рубля, марки Аи-95 - от 48 до 50,53 рубля, марки Аи-98 - от 57,6 до 59,9 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период уменьшился на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 737,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 0,7% и составило 1 млн 496,9 тыс. тонн.