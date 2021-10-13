Цена на газ в Европе по итогам дня выросла до $1130 за тыс. куб. м

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE в среду выросла до $1130 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов установилась на уровне около $1130 за тыс. куб. м, или €94,4 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Таким образом, общий рост цены за день составил более 10%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.