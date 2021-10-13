Эксперт: возобновляемую энергетику в Арктике надо развивать с учетом использования СПГ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Развитие возобновляемой энергетики в российских арктических регионах необходимо сочетать с использованием сжиженного природного газа (СПГ), что позволит увязать экономику с экологией. Об этом заявил в среду ТАСС руководитель программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что вопросы сохранения климата должны решаться в увязке с развитием секторов экономики, прежде всего энергетического сектора. Он также привел прогноз экспертов, по которому на горизонте 25 лет доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%, при этом роль нефти и угля снизится.

"Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в наших арктических регионах можно и нужно соединить с развитием [энергетики на базе] СПГ. ВИЭ-проекты сейчас реализуются как гибридные с дизельной генерацией", - сказал Книжников.

По его словам, СПГ-энергетика не только исключает риски разливов нефти, но и существенно снижает выбросы загрязняющих веществ, в том числе сажи. Необходимо задействовать все средства: и увеличивать долю ВИЭ, и снижать объемы выбросов парниковых газов, в первую очередь, за счет решительных действий компаний в этом направлении, резюмировал собеседник агентства.