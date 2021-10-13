"Россети" за семь лет сократили долю импорта основного оборудования до 7,9% с 40%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" по итогам семи лет сократила долю импорта в закупках основного оборудования почти в пять раз - с 40% до 7,9%. Об этом сообщил заместитель главного инженера компании Григорий Гладковский, выступая на сессии в рамках РЭН-2021.

"В целом компания за семь лет снизила долю импорта в закупках основных категорий оборудования с 40% до 7,9%. В 2020 году мы разместили на российском рынке заказы почти на 65 млрд рублей. По большинству категорий оборудования электросетевой комплекс сегодня не зависит от зарубежных поставок", - отметил он.

Гладковский добавил, что с 2018 года компания активно сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для обеспечения нужд электросетевого комплекса. В частности, действует соглашение с госкорпорацией "Ростех", по которому уже было реализовано более 60 совместных проектов в области систем интеллектуального учета электроэнергии, мониторинга и диагностики оборудования и информационной безопасности. Совокупный объем контрактов с ОПК в течение этого времени составил более 17 млрд рублей.

Наряду с этим, в "Россетях" утвержден корпоративный план импортозамещения, в том числе с учетом расширения сотрудничества с предприятиями оборонной промышленности, налажено информирование о потребности компании в материалах и оборудовании. Среди дальнейших направлений взаимодействия с ОПК для развития импортозамещения Гладковский назвал необходимость локализации большинства категорий высоковольтного оборудования на напряжение 330 кВ и выше, а также снижения доли импорта в закупках оборудования на электронной компонентной базе, потребность группы в котором превышает 18 млрд рублей ежегодно. Наконец, требуется системное программное обеспечение, над которым в настоящее время работают Минцифры РФ и крупные IT-компании.

По мнению заместителя главного инженера, для большего вовлечения ОПК в цепочку поставок для электросетевого комплекса следует ввести субсидирование разработок и испытаний, формирование модели долгосрочных заказов и заключение контрактов жизненного цикла. При этом для потребителей продукции ОПК нужна временная компенсация разницы в цене между российским радиоэлектронным оборудованием и зарубежными аналогами до запуска массового производства. Гладковский также указал на необходимость расширения списка продукции, российское происхождение которой должно быть подтверждено с детализацией компонентной базы.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.