{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российская энергетическая неделя - 2021

Гражданская продукция на предприятиях ОПК Росатома может достичь 44 % от общего объема

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщал, что к 2030 году госкорпорация планирует довести долю заказов предприятий ОПК по гражданской продукции до 50% от общего объема выручки

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК Росатома в 2021 году может составить 44%. Об этом сообщил в среду заместитель директора блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Георгий Каламанов на форуме "РЭН-2021".

"У нас в государственной корпорации приняты соответствующие планы и по импортозамещению, <…> также по развитию производства гражданской продукции в организациях ОПК. Поэтому мы идем в ногу со временем, выполняем показатели, которые нам поставил президент. И я думаю, что по диверсификации в этом году мы выйдем на показатель 44%", - сказал Каламанов, выступая в ходе сессии "ОПК - ТЭК: сотрудничество предприятий в целях импортозамещения и технологического развития".

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщал, что к 2030 году госкорпорация планирует довести долю заказов предприятий ОПК по гражданской продукции до 50% от общего объема выручки.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.

Теги
РоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
Эксперт: цены на отдых в Турции в 2022 году не изменятся
Как сообщил гендиректор Coral Travel Эрджюмент Юналан, из-за пандемии многие туристы боятся планировать свой отпуск заранее
Читать полностью