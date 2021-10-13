В Дагестане привлекут технику из соседних регионов для уборки риса

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана привлекут дополнительную рисоуборочную технику из регионов юга России, чтобы минимизировать потери урожая из-за продолжительных дождей, в данный момент в регионе рис успели убрать только с 22% засеянной этой культурой площади. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

"Нам предстоит убрать рис с 25,5 тыс. га, сейчас убрали всего 5 650 га, это 22%. Под натиском интенсивных дождей рис заметно полег, это ведет к понижению производительности уборочной техники. Мы с регионами юга России - Ставропольским и Краснодарским краями, Ростовской областью - прорабатываем вопрос переброски техники оттуда, после завершения уборки. Уже поступили из некоторых регионов юга страны 37 рисоуборочных комбайнов. В общем задействовано 140 комбайнов. Мы намерены принять все меры, чтобы минимизировать потери урожая в условиях непогоды", - сказал Шарипов.

По его словам, в настоящее время работа по уборке риса в республике ведется в две смены, мобилизована имеющаяся в регионе техника. "В ряде хозяйств идет выкачивание воды из рисовых чеков. Работа идет допоздна и даже ночью, обеспечено горячее питание механизаторов и оперативный подвоз запчастей и ГСМ", - сказал собеседник агентства.

По предварительным оценкам, потери урожая риса в Дагестане в этом году могут составить более 15-20%. "Ранее планировали убрать 125 тыс. тонн риса - это больше, чем было в прошлом году. Если погода даст убрать то, что осталось на корню, мы рассчитываем выти на 100 тыс. тонн. Все силы мобилизованы", - добавил Шарипов.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Кизлярском районе Дагестана, где сосредоточено почти 60% рисовых посевов, выпало около 100 мм осадков, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 3,3 раза больше среднемноголетней месячной нормы. Двухмесячная норма осадков выпала также в Бабаюртовском районе, непростая ситуация сложилась в Хасавюртовском районе. Только за первую неделю октября выпало еще больше полумесячной нормы осадков.