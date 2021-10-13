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Чешский кабмин планирует отменить НДС на электроэнергию

Премьер-министр республики Андрей Бабиш уверен в необходимости такого шага, чтобы на жителях не отразилось происходящее в последнее время стремительное повышение стоимости электроэнергии

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Чехии рассмотрит в предстоящий понедельник законопроект об отмене налога на добавленную стоимость на электроэнергию. Это необходимо сделать из-за резкого роста цен на нее, заявил в среду журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Хочу, чтобы правительство в понедельник обсудило законопроект о снижении НДС на электроэнергию с 21% до нуля и направило его в парламент", - отметил политик. Бабиш уверен в необходимости такого шага, чтобы на жителях республики не отразилось происходящее в последнее время стремительное повышение стоимости электроэнергии.

Чешские власти, по его словам, разрабатывают целый комплекс экономических мер, которые должны компенсировать населению рост стоимости электричества в стране.

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ЧехияБабиш, Андрей
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