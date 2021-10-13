Энергокомпания на востоке ФРГ объявила о банкротстве из-за роста цен на энергоносители

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Германская энергетическая компания Otima Energie AG, находящаяся в Бранденбурге, в связи с резким ростом цен на голубое топливо объявила о банкротстве и прекратила поставки электроэнергии и природного газа потребителям. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

"К сожалению, мы должны сообщить, что сегодня совет директоров Otima Energie AG объявил о банкротстве компании. Этот шаг неизбежен <...> и означает немедленное прекращение подачи электроэнергии и природного газа для всех клиентов Otima Energie AG", - отмечается в тексте. При этом указывается, что основными причинами банкротства стали резкий рост оптовых цен, которые за очень короткое время выросли в четыре раза, и сопутствующее им значительное увеличение предоплаты, которую Otima Energie должна предоставлять своим рыночным партнерам. Кроме того, подчеркивается, что компания потеряла своего главного поставщика электроэнергии и одновременно прекратила поиск новых.

Вместе с тем в Otima Energie заметили, что после прекращения деятельности фирма произведет окончательные расчеты с потребителями за предоставленные ранее услуги. "После окончания поставок мы как можно скорее подготовим окончательные счета и в этом контексте попросим прислать нам соответствующие показания счетчиков", - говорится в заявлении. Сколько именно клиентов пострадало в результате банкротства энергокомпании, не уточняется.

Во вторник крупнейший энергетический концерн Германии E.ON (Э.ОН) сообщил, что больше не заключает договоров с конечными потребителями на поставки газа в свете роста цен на голубое топливо. Более того, как отмечало издание Focus Online, E.ON теперь нельзя найти на распространенных в ФРГ онлайн-площадках для сравнения предложений. В заявлении для газеты Handelsblatt концерн указывал, что "сейчас по-новому структурирует свои продукты" в свете роста расходов на закупки энергоносителей.

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE в среду выросла до $1 130 за тыс. куб. м. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов установилась на уровне около $1 130 за тыс. куб. м, или €94,4 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Таким образом, общий рост цены за день составил более 10%.

6 октября TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1 900 за тыс. куб м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов цена упала в полтора раза. Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.