Кабмин обсудит социальные выплаты и новые полномочия ведомств

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в четверг очередное заседание. На нем, в частности, будет обсуждаться выделение средств на единовременную выплату гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

"Проект распоряжения продиктован необходимостью оказания поддержки гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, с учетом особой исторической значимости обороны Ленинграда", - отмечалось в материалах к заседанию.

Ожидается, что кабмин рассмотрит в четверг финансирование и других мер социальной поддержки. Так, на мероприятии обсудят выделение дополнительных средств регионам на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующих детей до трех лет. "Объем средств на указанные цели рассчитан исходя из прогнозируемой потребности обеспечения данной выплатой не менее 48,3 тыс. третьих и последующих детей", - поясняла пресс-служба правительства.

Также на повестке дня есть вопрос о выделении регионам средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Согласно материалам, кабмин в четверг также обсудит предоставление ДОМ.РФ субсидии для реализации льготной семейной ипотеки. "Проект распоряжения разработан в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) не менее чем для 32 тыс. семей, имеющих детей", - говорилось в материалах.

Новые полномочия ведомств

Помимо этого, на заседании предполагается обсудить и новые функции некоторых органов власти. В частности, правительство РФ планирует наделить Росздравнадзор полномочиями по выдаче разрешений на ввоз в страну незарегистрированных медицинских изделий для конкретных пациентов.

Кроме того, ведомство может получить функции по регистрации, проведению клинических исследований и по мониторингу безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, в соответствии с правилами Евразийского экономического союза, а также по предоставлению в соответствующую информационную систему ЕАЭС "сведений о неблагоприятных событиях (инцидентах), связанных с медицинскими изделиями" и "по приостановлению или запрету применения медицинских изделий" в соответствии с законодательством ЕАЭС.

Как в сентябре сообщала пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Для ввоза таких изделий Росздравнадзор с 1 марта 2022 года будет выдавать специальное разрешение. По прежним правилам подобные медизделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было.

На заседании в четверг будет рассматриваться и проект постановления о новых полномочиях Минздрава России. Например, министерство сможет утверждать порядок обязательного медицинского освидетельствования лиц, ходатайство которых о признании беженцем по существу находится на рассмотрении. Такие функции Минздрава будут распространяться и на граждан, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ, а также прибывших с ними членов семей.

Кабмин также планирует обсудить на заседании обновление положений о министерствах природных ресурсов и сельского хозяйства РФ. Предполагается также актуализировать полномочия Минкультуры и Роструда.

Охрана природы

Правительство РФ намерено добиться от собственников предприятий исполнения обязанностей по предотвращению и ликвидации нанесенного окружающей среде вреда. На заседании в четверг будет рассмотрен проект соответствующего закона.

Документ также "устанавливает положения об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда с целью их "окрашивания" и направления на выявление, оценку и (или) ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) на иные природоохранные мероприятия".

Об "окрашивании" экологических платежей и проблемах экологии в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин.

В сентябре на совещании Путина с правительством и руководством "Единой России" глава Минприроды Александр Козлов отмечал, что в РФ ежегодно собирается порядка 23 млрд рублей экологических платежей. По его словам, лишь 2% от этих средств шли на экологическую повестку. Министр также ранее говорил, что средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России.

Другой законопроект, который будет рассматриваться в четверг, направлен на "обеспечение реализации государством полномочий в сфере изучения, использования и охраны водных объектов, а также предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий".

В повестку также включены инициативы, которые помогут создать правовые условия для противодействия преступлениям в российском секторе Каспийского моря.

Другие вопросы

На заседание вынесен и документ, который позволит арендовать государственную или муниципальную землю на срок реализации масштабного инвестиционного проекта. Речь идет о внесении изменения в статью 398 Земельного кодекса РФ.

"Законопроектом устанавливается, что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок реализации масштабного инвестиционного проекта, что позволит снять административные барьеры, возникающие при реализации таких проектов", - говорится в материалах правительства.

Еще один документ, который будет обсуждаться кабмином, касается обстоятельств непреодолимой силы. Планируется рассмотреть законопроект, закрепляющий полномочия по определению торгово-промышленных палат, которые вправе свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы. Будет также установлен порядок выдачи таких заключений. "Принятие законопроекта обеспечит защиту хозяйствующих субъектов от ненадлежащего исполнения территориальными торгово-промышленными палатами функций по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы, возникших при исполнении договоров, заключенных между российскими субъектами предпринимательской деятельности", - пояснили в правительстве РФ.

В повестке мероприятия и проект закона, направленный на распространение действия положений Конвенции о международных железнодорожных перевозках на новые участки железнодорожной инфраструктуры в целях упрощения порядка оформления перевозок грузов при международном железнодорожном сообщении, увеличения объемов таких перевозок.

На заседании планируется рассмотреть и еще ряд документов.