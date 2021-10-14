В МГИМО пройдет первая российская конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG - environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление)) пройдет в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

Конвент "К 30-летию внешней политики новой России" будет проходить с 14 по 16 октября и соберет более двух тысяч ведущих российских и зарубежных ученых, которые обсудят эволюцию российской внешней политики за последние три десятилетия, специфику и динамику отношений с новыми независимыми государствами и трансформацию социальной политики в современных реалиях.

В преддверии мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на важность проблематики устойчивого развития как новой платформы для международного диалога. "Решение задач общепланетарного масштаба через взаимодействие и сотрудничество всех стран и народов - лучший способ обеспечения мира и предотвращения конфликтов", - подчеркнул он.

В четверг запланированы пленарная сессия РАМИ "Устойчивое развитие - платформа для широкого международного диалога?", а также пленарная сессия конференции "Что будет в Глазго?". Будут организованы четыре тематические секции. 15-16 октября в рамках Конвента пройдет очередная международная научно-практическая конференция, приуроченная к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и АСЕАН. Кроме того, в пятницу состоится первая Международная научно-практическая конференция "Право между Востоком и Западом".

Лавров в приветствии участникам Конвента также отметил значимость специальной сессии по Афганистану, которая пройдет в пятницу. На ней ожидается выступление спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Зеленый переход и его последствия

Ожидается, что на дискуссиях в четверг участники конференции обсудят проблемы перехода к зеленой экономике, роль дипломатии, науки и образования в устойчивом развитии, а также международную экологическую повестку.

В материалах к конференции отмечается, что ускоренный переход к низкоуглеродной экономике нового поколения может привести к нежелательным последствиям для уязвимых стран: к росту безработицы, сокращению государственных расходов на образование и здравоохранение, снижению адаптационного потенциала государств к климатическим изменениям. "Борьба с климатическими рисками не должна вестись вопреки другим важным векторам развития мирового сообщества. Необходимо, чтобы изменение бизнес-моделей не приводило к новым дисбалансам в многосторонней торговой системе, торговым войнам и созданию конкурентных преимуществ для компаний и стран, начавших регулирование и контроль за выбросами парниковых газов раньше остальных", - подчеркивается в публикации.

Участие в конференции, посвященной устойчивому развитию, примут ректор МГИМО Анатолий Торкунов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Адиль Абыш оглы Алиев, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, президент Парижского форума мира, почетный президент Института Жака Делора Паскаль Лами, экс-канцлер Австрии (2000-2007 гг.) Вольфганг Шуссель, вице-президент фонда Гейдара Алиева, специальный гость Конвента Лейла Алиева, президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент исполнительного комитета Парижского форума мира Игорь Юргенс.