Глава Минфина США будет работать с Конгрессом над кодификацией налога в 15% на корпорации

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен будет работать с американскими законодателями над тем, чтобы налог в размере 15% на корпорации приобрел статус закона. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы Минфина США по итогам прошедших переговоров профильных министров и глав центральных банков стран Группы двадцати.

Как отмечается в документе, "Йеллен заявила, что продолжит продуктивно и конструктивно работать с Конгрессом" в интересах принятия законопроекта, который будет содержать "стремление к революционному международному налоговому режиму". "Министр Йеллен и ее коллеги продолжили продуктивные дискуссии по вопросам международного налогообложения", - подчеркнули в ведомстве.

"Она [Йеллен] отметила, что эта сделка мобилизует ресурсы мировой экономики для решения проблемы изменения климата и сокращения экономического неравенства, защитит американские рабочие места от гонки на износ и обеспечит интересы среднего класса и работающих людей в США и во всем мире", - указывается в документе.

На встрече также обсуждались "нынешние макроэкономические условия, координация в деле распределения вакцин" от коронавируса в мире.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль. Правящая в США Демократическая партия поддерживает подобные меры в сфере налогообложения, однако имеющие меньшинство в Конгрессе республиканцы критикуют данное предложение и выступают против него.