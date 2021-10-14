Сервис ЦИАН подал документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Российский портал по поиску недвижимости ЦИАН в среду подал заявку в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии.

В ходе первичного публичного размещения американских депозитарных акций (ADS) планируется привлечь 100 млн долларов. Организаторами этого процесса выступили компания "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, банки "Ренессанс капитал", "Тинькофф", BofA Securities, Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Morgan Stanley.

Количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон пока не определены. Ожидается, что IPO состоится после того, как комиссия завершит процесс проверки. Вторичный листинг планируется на Мосбирже.

ЦИАН - один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости в России.