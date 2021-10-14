Власти Сахалинской области заявили, что Курильские острова переведут на газ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены перевести Курильские острова на газ и возобновляемые источники энергии. Это позволит сократить на островах объемы выбросов парниковых газов, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

Ранее сообщалось, что на Сахалине уже внедрили технологии, позволившие сократить объемы выбросов парниковых газов. Кроме того, в регионе для владельцев газомоторных автомобилей, электрокаров и другого движимого имущества снижен в два раза транспортный налог.

"Уголь и дизель заменят на газ и возобновляемые источники энергии. В 2023 году на Итурупе появится система приема, хранения и регазификации СПГ. Аналогичный проект планируется и на Кунашире. <...> Модернизация на Курилах приведет к улучшению экологии, а также экономии бюджета в 700 млн рублей в год", - говорится в сообщении Telegram-канала.

По данным областных властей, в ближайшие годы с угля на газ переведут 145 островных котельных. Доля автомобилей, работающих на газомоторном топливе и электричестве, должна вырасти до 30 процентов. Бензиновый и дизельный общественный транспорт будет постепенно заменяться на экологически чистый.

В этом году на базе Сахалинского государственного университета (САхГУ) начал работу первый в России региональный климатический центр для сопровождения проектов с низким уровнем выбросов парниковых газов. Центр оказывает комплексную научно-исследовательскую, образовательную и экспертную поддержку проектам устойчивого развития Сахалинской области - региона, который рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2025 году. Сахалинский климатический центр также сопровождает создание в регионе одного из пилотных карбоновых полигонов.

Переход на газ и возобновляемые источники энергии - один из инструментов реализации национального проекта "Экология", инициированного в 2018 году президентом России Владимиром Путиным.