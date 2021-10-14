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Reuters: США и ЕС планируют к концу октября договориться по пошлинам на сталь и алюминий

Агентство подчеркивает, что эта тема поднималась 12 октября на встрече представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай с заместителем председателя Еврокомиссии и еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. США рассчитывают к концу октября достичь договоренности с Евросоюзом по прекращению торговой войны по стали и алюминию. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Мы надеемся, что к концу месяца соответствующая договоренность будет достигнута", - указал источник агентства. Reuters подчеркивает, что тема пошлин на сталь и алюминий поднималась во вторник на встрече представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай с заместителем председателя Еврокомиссии и еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом.

В сентябре Домбровскис в интервью агентству Bloomberg подчеркнул, что торговые отношения между Евросоюзом и США при администрации американского президента Джо Байдена улучшились по сравнению с временами президентства Дональда Трампа. Как отметил тогда замглавы ЕК, стороны продолжают работу над разрешением спора по стали и алюминию, возникшего после введения Вашингтоном пошлин на их импорт из Евросоюза в 2018 году с целью защиты национальной промышленности. Брюссель тогда ввел ответные тарифные меры в отношении ряда товаров из США.

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