Проекты на Дальнем Востоке потребуют более 110 тыс. специалистов в ближайшие пять лет

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Потребность в кадрах на Дальнем Востоке на пятилетнюю перспективу с учетом запустившихся проектов оценивается более чем в 110 тыс. человек, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов по видеосвязи, открывая IV Общероссийский конгресс инженеров в Комсомольске-на-Амуре.

"Мы осознаем важность и потребность разработки и выпуска именно высокотехнологичной продукции и развития технологий, способных конкурировать на мировых рынках. Для этих целей на острове Русский создан инновационный научно-технологический центр, в соответствии с решениями президента и правительства запустился целый ряд крупных проектов, таких как судостроительный комплекс "Звезда", Амурский газоперерабатывающий завод, началась разработка некоторых месторождений. Реализация подобных инициатив подразумевает значительный рост потребности регионов Дальнего Востока в высококвалифицированных кадрах, фиксируется потребность более чем в 110 тыс. человек на ближайшие пять лет", - сказал Шамьюнов, уточнив, что по большей части нужны кадры со средним образованием.

Он добавил, что совместными усилиями учебных заведений и индустриальных партнеров необходимо повышать качество подготовки специалистов. Для этого в регион, в том числе в Комсомольск-на-Амуре, будут привлекать экспертов из ведущих учебных заведений страны.

"Нужно уделить внимание и профессиональной ориентации. Очень важно то, что в 2023 году будет проведен чемпионат WorldSkills на территории Хабаровского края, который создаст особую атмосферу, <...> дополнительную материальную базу для развития среднего профессионального образования", - сказал Шамьюнов.

IV Общероссийский конгресс инженеров проходит в Комсомольске-на-Амуре 14-15 октября. В течение двух дней будут работать 11 дискуссионных площадок в рамках трех ключевых направлений конгресса: "Образование и наука", "Инновации и предпринимательство" и "Производительность труда. Промышленность. Технологии". В числе участников представители федеральных, региональных и местных органов власти, науки и бизнеса, госкорпораций, СМИ. В рамках конгресса организована экспозиция технических достижений, подготовленная предприятиями и учебными заведениями края.