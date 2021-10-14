В СКФО создадут дорожные карты по улучшению показателей в рейтинге инвестклимата АСИ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) создадут рабочие группы, которые сформируют дорожные карты по улучшению показателей регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора Ассоциации стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

"Дано протокольное поручение регионам СКФО по созданию при инвестиционных советах рабочих групп по анализу показателей национального рейтинга, которые сформируют дорожные карты по улучшению показателей Национального рейтинга", - сказал Гаджиев.

По его словам, созданные рабочие группы будут ежеквартально предоставлять отчет о проделанной работе, который находится на личном контроле у полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки. "Уверен, что нашими совместными усилиями будут достигнуты позитивные изменения в деловом климате Северного Кавказа", - добавил Гаджиев.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата с 2014 года составляет Агентство стратегических инициатив по поручению президента РФ. Рейтинг оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга традиционного проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области, а также Башкирия.