Эксперты предложили пересмотреть требования к организациям по сельхозстрахованию по ЧС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Эксперты "Опоры России" предложили со временем пересмотреть критерии к страховщикам, обозначенные в проекте постановления правительства о требованиях к организациям, осуществляющим сельскохозяйственное страхование от риска гибели урожая в результате наступления чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. Об этом говорится в письме исполнительного директора бизнес-объединения Андрея Шубина заместителю директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Владимиру Зебреву (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Эксперты считают допустимым установление указанных в проекте требований на первом этапе, с условием возврата к экспертному обсуждению данных требований по результатам осуществления в 2022 году рассматриваемого вида страхования, исходя из практически выявленных проблемных вопросов с возможностью потенциального пересмотра требований/критериев для периода 2023 года и в дальнейшем по результатам накопления соответствующего опыта страхования", - говорится в письме.

В бизнес-объединении считают страхование от риска гибели урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений в результате наступления ЧС природного характера новым для России направлением. Кроме того, у него нет аналогов в зарубежной практике сельскохозяйственного страхования, считают в "Опоре России". В то же время, эксперты отметили риски того, что заявленные в проекте требования к страховщикам "в должной мере не будут эффективными показателями для выбора страховой при наступлении чрезвычайной ситуации природного характера".

Так, критерий "размер собственных средств (капитала) страховой организации - не менее 3 млрд рублей" не гарантирует продуктивность работы страховых компаний, уточнили в "Опоре России". По мнению экспертов, проблема выплат страхового возмещения заключается не в размере собственных средств, а "в самом механизме организации данных выплат, который и нуждается в совершенствовании". Установление определенного порога собственных средств страховщика не решает эту проблему.

"Критерий рейтинга финансовой надежности также не является достаточно объективным индикатором, поскольку он может меняться с течением времени, и не каждая страховая компания участвует в системе рейтингов. Более эффективным способом контроля за страховыми организациями эксперты считают постоянный мониторинг со стороны Центрального банка России и периодические стресс-тестирования", - говорится в письме.

Страхование аграриев

В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому аграрии могут заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения в регионе режима ЧС. Он вводит понятие чрезвычайной ситуации для целей сельскохозяйственного страхования. Кроме того, документ предлагает увеличить размер государственной субсидии на уплату части страховой премии при страховании от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера.

Документ также направлен на формирование фонда компенсационных выплат при ЧС за счет отчислений страховщиками части полученных по договорам сельскохозяйственного страхования страховых премий. Размер таких отчислений, согласно закону, устанавливается объединением страховщиков на соответствующий год, но не может быть менее 5% от полученных страховых премий.

Новые нормы вступили в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения закона об осуществлении компенсационных выплат в счет возмещения ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года.