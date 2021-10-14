Российско-бразильский товарооборот вырос за январь - июль почти на 75%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Бразилией увеличился за первые семь месяцев текущего года на 74,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам встречи с министром энергетики и горнорудной промышленности Бразилии Бенту Албукерке.

"В январе - июле 2021 года российско-бразильский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 74,8%. Нам очень важно, чтобы эта тенденция закрепилась", - цитирует Решетникова пресс-служба Минэкономразвития (МЭР).

Глава МЭР подчеркнул, что с 2010 года Бразилия прочно сохраняет позицию главного партнера РФ в Латинской Америке с долей в 33% от всего российского товарооборота с регионом. Решетников отметил эффективность взаимодействия РФ и Бразилии в химической промышленности. "Рассчитываем на расширение российско-бразильского сотрудничества в данной сфере", - добавил министр. Российские компании "Уралкалий", "Еврохим", "Фосагро" ежегодно поставляют на бразильский рынок более 5 млн тонн удобрений, сообщает пресс-служба МЭР.

Кроме того, Решетников обратил внимание на перспективы сотрудничества с бразильскими коллегами в областях железнодорожного транспорта, космических исследований и мирного атома. В частности, РЖД рассматривает возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана и других бразильских штатах.

В свою очередь Албукерке сообщил о планах Бразилии в ближайшее время провести тендер на разработку крупных нефтегазовых месторождений и пригласил к участию российские компании. Среди приоритетных областей двустороннего сотрудничества бразильский министр выделил нефтегазовую сферу, зеленую, водородную, а также атомную энергетику.