Омская область выделила 84 млн рублей на снижение ставки по льготной ипотеке в два раза

ОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило 84 млн рублей на продление региональной программы по снижению льготной ипотечной ставки с 6,5 до 3,5%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Как сообщил на заседании регионального кабинета министров заместитель председателя правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев, Омскую региональную ипотечную корпорацию профинансируют из областного бюджета в размере 84 млн рублей. Это позволит сохранить действующую в регионе сниженную процентную ставку по программе льготного ипотечного кредитования", - сказали в пресс-службе.

Региональная программа по снижению федеральной льготной ставки на 3% действует с 2018 года. За это время из бюджета субъекта РФ было направлено на эти цели 360 млн рублей, за счет которых 1,6 тыс. семей смогли приобрести квартиры по минимальной ставке. Благодаря выделению еще 84 млн рублей льготные условия кредитования будут сохранены в 2021 и 2022 годах.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что омские строители не смогли обеспечить выросший из-за льготной ипотеки спрос на квартиры. В результате цены на жилье в Омске в 2020 году выросли почти на 25%. Как сообщили ТАСС в омском Минстрое, в 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 577 тыс. кв. м жилья, что сопоставимо с показателями 2020 года, достигнуты договоренности с ООО "Брусника. Специализированный застройщик" и АО "Группа компаний "Эталон".

В 2024 году "Брусника" планирует ввести 20 тыс. кв. м жилья, в целом же соглашение предусматривает строительство за 13 лет около 300 тыс. кв. м жилых площадей. Также правительство региона рассматривает вопрос реализации инвестпроектов по возведению около 180 тыс. кв. м жилья к 2027 году с двумя омскими застройщиками.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках 23 апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Развитие рынка жилищного кредитования и снижение ставок по ипотеке является одной из задач национального проекта "Жилье и городская среда".