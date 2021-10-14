Фонд Потанина учреждает эндаумент с заявленным капиталом в 100 млрд рублей к 2032 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Потанина сообщил о создании целевого капитала, размер эндаумента декларируется на уровне 100 млрд рублей до 2032 года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе фонда.

"Владимир Потанин сформирует целевой капитал своего благотворительного фонда, размер эндаумента достигнет 100 млрд рублей в течение 10 лет", - отметил собеседник агентства.

"Я давно принял решение, что мое состояние должно работать на пользу обществу. Пандемийный 2020 год показал, насколько важно обеспечить устойчивость организаций. А последние изменения в законодательстве однозначно соединили благотворительность и целевые капиталы, - цитирует пресс-служба Потанина. - Считаю эндаумент стратегически важным инструментом для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных проектов не только в сфере образования и культуры, но и для поддержки социально значимых инициатив".

Директор Государственного Эрмитажа, член попечительского совета фонда Потанина, Михаил Пиотровский напомнил, что Потанин непосредственно участвовал в разработке российских законов, которые позволили учреждениям культуры обзавестись собственными фондами целевого капитала.

"Сегодня фонды целевого капитала уже показали себя одной из наиболее эффективных форм финансирования для культурных институтов: они позволяют предоставить большую свободу для творческих инициатив, раскрывая возможности более гибкого финансирования проектов", - пояснил он, чьи слова приводит пресс-служба. Так, Государственный Эрмитаж и Союз музеев России всесторонне поддерживают широкое внедрение и распространение этой формы в учреждениях культуры.

"Создание собственного целевого капитала фонда Потанина - это новшество, которое делает фонд уникальным игроком на культурном поле. Целевой капитал обеспечит фонду независимость - даже большую, нежели та, которой он располагал ранее. Кроме того, фонд в очередной раз станет образцом и примером для множества других учреждений культуры, которые, создавая свои целевые капиталы и управляя ими, будут ориентироваться на опыт фонда Потанина", - отметил Пиотровский.

История фонда

Более чем за двадцатилетнюю историю фонд прошел путь от локальной Северной стипендиальной программы до поддержки проектов на территории всей страны. За время работы число грантополучателей и партнеров превысило 35 тыс. человек. В 2010 году Потанин объявил о решении пожертвовать большую часть своего капитала на благотворительные цели.

За последние пять лет бюджет фонда вырос на 458% (в 2020 году расходы составили более 1,8 млрд рублей). Сейчас в фонде действует шесть благотворительных программ и центр развития филантропии.

Генеральный директор фонда Оксана Орачева отметила, что решение учредителя - это признание вклада грантополучателей, экспертов, партнеров и команды фонда в социальные преобразования. "Доходы от эндаумента планируется направлять на благотворительные программы. Целевой капитал открывает новую главу в жизни фонда Потанина и обеспечит возможность выполнять нашу миссию в долгосрочной перспективе", - цитирует ее пресс-служба.

Потанин принимал непосредственное участие в создании и развитии российского законодательства об эндаументах. С 2013 года в фонде действует программа поддержки эндаументов. Потанин выступил соучредителем фонда развития МГИМО и фонда целевого капитала Государственного Эрмитажа. При его поддержке также был создан эндаумент Государственной Третьяковской галереи.