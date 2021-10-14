Мишустин сообщил, что товарооборот России и Китая демонстрирует высокие темпы роста

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая по итогам нынешнего года может достичь рекордных показателей, прогнозирует премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ключевую роль в развитии российско-китайских связей играет торгово-экономическое сотрудничество. В 2021 году объем взаимной торговли демонстрирует высокие темпы роста: в январе - июле он увеличился на 29% - до $74 млрд", - сказал председатель правительства в приветствии участникам 130-й Кантонской ярмарки. "Такая динамика позволяет рассчитывать, что по итогам текущего года мы выйдем на рекордные показатели, а в ближайшем будущем достигнем поставленной президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином задачи увеличить товарооборот до $200 млрд", - считает глава кабинета министров.

По его оценке, "хорошими темпами развивается взаимодействие в инвестиционной сфере". "В портфеле профильной межправкомиссии насчитывается порядка 90 крупных проектов на сумму $150 млрд", - отметил Мишустин. Он указал, что "такие тенденции важно закреплять и развивать, продвигать создание новых совместных предприятий".

Российский премьер-министр выделил энергетическое партнерство двух стран, которое приобрело стратегический характер. "Россия обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Китай, осуществляются масштабные инициативы в сфере мирного атома", - отметил председатель правительства. Он добавил, что "комплексный характер носит сотрудничество в области космических исследований, реализуются совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре".

"Правительство России уделяет особое внимание взаимодействию с китайскими партнерами в высоких технологиях. Позитивные результаты достигнуты в рамках перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества", - подчеркнул Мишустин. Он уверен, что "мощный научный, образовательный и инновационный потенциал позволит вывести экономики России и Китая на новый уровень технологического развития".

Гуанчжоуская, или Кантонская, как ее называют иностранцы, ярмарка (Canton Fair) проводится с 1957 года каждую весну и осень и считается барометром ситуации во внешней торговле Китая. На экспозицию традиционно съезжаются бизнесмены и представители по закупкам со всего мира, в том числе из России. В Гуанчжоу они изучают образцы и каталоги новейших товаров, размещают заказы по поставкам.