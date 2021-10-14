"Билайн" обновил бренд, логотип и слоган

МОСКВА, 14 октября./ТАСС/. "Билайн" представил обновленный бренд, логотип и слоган. Об этом сообщили в пресс-службе компании, добавив, что обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в "Билайн".

В пресс-службе отметили, что новый слоган компании - "На твоей стороне". Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. "Сейчас мы только в начале процесса изменений", - пояснили в компании.

"Мы рассчитываем на то, что, увидев наш обновленный брендинг, логотип, потребители поймут, что мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент - наша самая главная ценность", - заявила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям "Билайна" Юлия Галина.

Также в рамках обновления бренда "Билайн" представил обновленный сайт компании и выпустил новое мобильное приложение. В компании отметили, что в Google Play уже доступна версия для Android. Версия для устройств под управлением iOS появится в магазине App Store в ближайшее время.