Latvijas Gaze считает, что запуск "Северного потока - 2" может стабилизировать цены на газ

РИГА, 14 октября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Начало эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" является единственным эффективным инструментом для стабилизации цен на природный газ. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС председатель правления компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис.

"Не могу комментировать трудности, почему он [трубопровод] еще не открылся, - сказал он. - Но я пока вижу только один эффективный инструмент, как могла бы произойти стабилизация рынка - чтобы "Северный поток - 2" начал функционировать".

Как отметил Калвитис, нынешний уровень цен на газ обусловлен несколькими факторами. "Несколько причин [повлияли на рост цен], скорее всего, - добавил Калвитис. - Чувствуется большой дефицит газа в Европе из-за того, что в Азии цена в два раза больше уже с начала лета. И практически все поставки идут в Азию, возникает дефицит, который заместить пока не удается. Надо понимать, что спад в прошлом году был очень большой, остановилась угольная промышленность и это так быстро нельзя возобновить".

"Если зима будет не очень холодная, цена, скорее всего, стабилизируется, - полагает председатель правления компании. - Но на стабилизацию может повлиять и открытие "Северного потока - 2".

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг вновь поднялась выше $1 200 за тыс. куб. м и почти достигла $1 230. Ранее в четверг вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа.