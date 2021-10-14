Вице-премьер Григоренко обсудил с бизнесом Сахалина развитие энергетики и инфраструктуры

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко обсудил с представителями бизнеса Сахалинской области вопросы инвестирования, а также развития энергетики и инфраструктуры. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки вице-премьера на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Большая часть вопросов была связана с развитием инфраструктуры. Бизнес готов инвестировать, но он должен понимать горизонты. <…> Второй вопрос, который обсуждали, это энергетика, потому что инвестирование - это увеличение объемов мощностей. <…> Третий вопрос связан с оформлением документации, очень много сделано, но цифровизация приносит все новое и новое. Речь о том, чтобы сделать удобнее", - рассказал он журналистам по итогам встречи.

Григоренко отметил "огромное желание инвестировать и развивать" у бизнесменов.

Что касается энергетики, то, добавил вице-премьер, в контексте этого вопроса рассматриваются разные варианты помощи, включая субсидирование.

"Есть разные сценарии, но все они направлены на решение вопросов с энергетикой не только на сегодня, но еще и проецируя в будущее, какие мощности понадобятся при развитии региона и далее, через пять, через 10 лет. В этом плане - комплексный подход", - пояснил Григоренко.