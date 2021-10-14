Минэнерго: реновация энергосетей в СКФО осложнилась недостаточным объемом инвестиций

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Зеленая" повестка удачно ложится в реновацию энергосетей регионов России, но на Северном Кавказе этот процесс осложнен недостаточным объемом инвестиций. Об этом ТАСС сообщил в четверг в кулуарах "Российской энергетической недели" заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Чем отличается сетевой комплекс Северного Кавказа от сетевых комплексов центральной России? Есть специфика - это длинные связи, большой износ. "Зеленая" повестка, давайте мы это все реновируем, новые технологии принимаем и замечательно они интегрируются. Другой вопрос, что нет ресурса финансового для того, чтобы эти новые технологии внедрять. То есть реновация там затруднена отсутствием инвестиций" - сказал он.

В целом в России достаточно сбалансированная энергосистема, считает Грабчак. В стране большое количество гидроэлектростанций, традиционных источников энергии, газа - в качестве источника выработки энергии. Но при этом необходимо улучшать технологии нейтрализации и минимизации углеродного следа.

"У нас энергобаланс достаточно экологичный, 85%, по-моему, это "зеленая" либо условно "зеленая" энергия", - добавил он.

Стратегия низкоуглеродного развития РФ

6 октября газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на документ, разосланный на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды, что новый вариант стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, предложенный Минэкономразвития, предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году и снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году. По данным издания, в проект стратегии заложены два сценария: целевой (интенсивный) и инерционный. Интенсивный сценарий предполагает рост выбросов до 2030 года лишь на 0,6% и их снижение на 79% от нынешнего уровня к 2050 году, достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году за счет таких мер снижения выбросов, как углеродное ценообразование, развитие "зеленого" финансирования, поддержка распространения сертификатов происхождения энергии и развитие системы публичной нефинансовой отчетности. При инерционном сценарии выбросы вырастут на 8% к 2030 году и на 25% к 2050 году.