Сбербанк заключил сделки в сфере исламского банкинга общим объемом $269 млн

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Сбербанк заключил сделки с использованием инструментов исламского банкинга на $269 млн, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев на Третьем российском исламском экономическом форуме. До конца года также планирует поучаствовать в сделках еще на 10 млрд рублей (или около $139 млн по текущему курсу), добавил он.

"Если говорить о тех сделках, которые прошли, и пайплайне сделок, которые есть, в первую очередь это сделки торгового финансирования по продуктовой составляющей на восточные страны, это документарные операции по поставке промышленной продукции, лизинговые операции. В принципе, таких сделок у нас совершено больше чем на $269 млн уже сейчас", - сказал он.

До конца года банк намерен поучаствовать в сделках еще на 10 млрд рублей, добавил Ганеев. "До конца года сформирован пайплайн сделок - это, кстати, в основном сделки с Северного Кавказа и Поволжья, связанные с финансированием строительства там, где бенефициары компаний настроены именно на соблюдение этических норм - на 10 млрд рублей уже существует. Мы уверены, что он будет расти", - также пояснил вице-президент Сбербанка.

Он сообщил, что из 236 продуктов "Сбера" 11 максимально приближены к условиям партнерского финансирования. В первую очередь, это лизинг, сберегательный счет, документарные операции, торговое финансирование и пластиковые карты с небольшими доработками.

Партнерский или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

О форуме

Третий российский исламский экономический форум "Россия - гарант партнерства" проходит 14-15 октября в городе Грозный, Чечня. Мероприятие организовано при поддержке ПАО "Сбербанк" и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами форума также являются Международная ассоциация исламского бизнеса и KPMG.