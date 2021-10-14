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Власти Москвы определили максимальный объем облигаций на 2022 год

Предельный объем облигаций составит 300 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Предельный объем заимствований, предусмотренный в проекте бюджета города Москвы на следующий год, составит 300 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на пленарной сессии конгресса "ESG-(Р)Эволюция".

"Мы готовим облигации исключительно для физлиц, которые с одной стороны более защищены, мы как эмитент гарантируем их выкуп по номиналу, с другой стороны - дадут возможность и профинансировать ряд экологических проектов на территории города, и получить купонную ставку выше, чем по депозитам, которые есть на сегодняшний день на рынке. Сумму планируем размещать небольшую - около 5 млрд. Посмотрим, как это пойдет, если будет высокий спрос, то на следующий год в проекте бюджета мы предусмотрели предельный объем заимствований до 300 млрд. Мы к этому вопросу безусловно вернемся", - рассказал Ефимов.

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