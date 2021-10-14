Сбербанк в 2022 году запустит "пилот" в области розничного исламского банкинга

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Сбербанк в первой половине 2022 года планирует запустить "пилот" по продаже продуктов исламского банкинга. Об этом сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев, выступая на Третьем российском исламском экономическом форуме.

"С точки зрения работы с розницей мы взяли себе домашнее задание - с начала следующего года подготовить небольшую, но специализированную продуктовую полку розничных продуктов, которую мы, очевидно, не будем сразу внедрять широко, но точечно на тех территориях, куда Северный Кавказ и Чеченская республика входят, провести пилотные проекты путем создания небольших специализированных точек обслуживания", - сказал он.

Ганеев добавил, что сегодня в сфере исламского розничного финансирования уже есть наработки. Так, клиентам доступны услуги в сфере лизинга и платформа благотворительных платежей. Сбербанк также планирует открыть точки продаж на Северном Кавказе, где предложит розничным клиентам специализированные продукты, добавил старший вице-президент банка.

Партнерский или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

О форуме

Третий российский исламский экономический форум "Россия - гарант партнерства" проходит 14-15 октября в г. Грозный, Чечня. Мероприятие организовано при поддержке ПАО "Сбербанк" и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами форума также являются Международная ассоциация исламского бизнеса и KPMG.