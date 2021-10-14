Минфин: закон об уточнении полной стоимости кредита примут не ранее чем в весеннюю сессию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Законопроект, который разрабатывают ЦБ и Минфин, уточняющий порядок расчета полной стоимости кредита, в лучшем случае может быть принят в весеннюю сессию. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах финансового форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого роста экономики".

"Если до конца весенней сессии будет принят, то будет очень хорошо", - сказал Моисеев.

По его словам, в расчет полной стоимости кредита будут включены все платежи заемщика в пользу кредитора и третьих лиц, если кредит выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи кредита.

Полная стоимость кредита (ПСК) учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. При этом, помимо связанных с кредитом дополнительных услуг вроде страховки, банки могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, которые не связаны с параметрами кредита и возможностью его получения. Сейчас плата за такие услуги не включается в расчет ПСК.

На момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать среднерыночное значение ПСК (его рассчитывает ЦБ), увеличенное более чем на треть.

Сейчас ЦБ предлагает распространить ограничения ПСК также и в момент изменения займа.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявляла, что банки научились обходить ограничения ПСК, поэтому меры для защиты граждан в этой части нужно усилить. В связи с этим регулятор предлагает распространить механизм ограничения предельной стоимости кредита на все виды ссуд.