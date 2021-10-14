Власти Чечни сообщили, что в республике есть условия для развития исламского банкинга

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Спрос на услуги исламского банкинга растет в Чечне, где есть все условия для его создания и развития, рассказал ТАСС в четверг председатель правительства Чечни Муслим Хучиев на III Ежегодном Российском исламском экономическом форуме "Россия - гарант партнерства".

"Создание в Чечне исламского банкинга, безусловно, будет и должно способствовать привлечению дополнительных инвесторов, тем более главой республики ставится задача перед правительством Чечни создать все условия повышения инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, есть соответствующая стратегия развития Чеченской Республики, в которой предусмотрено также расширение банковских услуг, финансового института. И в данном случае концепция развития исламского банкинга является актуальной, <...> безусловно, нужно соответствующее решение поднимать на уровень законодательных актов РФ для того, чтобы эта отрасль более уверенно развивалась", - сказал Хучиев.

По его словам, поскольку исламский банкинг основывается на принципах справедливости, равного разделения рисков, то он перспективен для всего мира. Он также отметил, что при активном участии главы Чечни Рамзана Кадырова налаживаются отношения с арабскими странами и в республике уже работает Фонд имени шейха Зайеда, который предлагает как традиционные банковские услуги, так и те услуги, которые основаны на исламском банкинге.

"На самом деле на исламские услуги в Фонде шейха Зайеда спрос растет в Чечне, потому что люди хотят вести бизнес, минимизировать риск, который может возникнуть, и, соответственно, нужны равные партнерские отношения в этом вопросе. Востребованность исламского финансирования растет, и, соответственно, я думаю, в будущем будет займ, так как мы наблюдаем, что кредитный портфель растет по стране, соответственно, растут объемы обязательств. Не каждый бизнес, в который вкладываются люди, становится успешным, поэтому очень важно сохранить принцип справедливости и равного разделения доходной части и ущерба, который может возникнуть при ведении бизнеса", - добавил премьер региона.

Фонд Зайеда открылся в Грозном в мае 2017 года. Его учредителями выступают представители бизнеса из ОАЭ, которые намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике. Работает по трем направлениям - традиционное финансирование под 11% годовых, исламское партнерское финансирование и лизинг.

Отрасль исламских финансов - одна из самых быстрорастущих в мире. В настоящее время, по данным международных консалтинговых компаний, более чем в 50 странах мира действуют свыше 1 000 исламских финансовых институтов.