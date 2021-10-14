{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума одобрила во II чтении условия утраты статуса участника региональных инвестпроектов

Законопроектом предлагается предусмотреть прекращение статуса участника регионального инвестиционного проекта в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных декларацией

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий порядок и условия прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта. Документ был инициирован депутатом Госдумы от "Единой России" Галиной Данчиковой. Поправки вносятся в Налоговый кодекс.

Законопроектом предлагается предусмотреть прекращение статуса участника регионального инвестиционного проекта в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта, прекращение возможности участником регионального инвестиционного проекта применения соответствующих налоговых льгот при невыполнении им объема произведенных капитальных вложений в рамках регионального инвестиционного проекта.

Предлагаемые документом меры направлены на повышение ответственности участников региональных инвестиционных проектов в части выполнения условий по инвестиционной декларации, говорится в пояснительной записке.

"Реализация законопроекта позволит восстановить налоговую выгоду по налогу на прибыль организаций, в том числе в бюджеты регионов, при прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта в случае невыполнения условия об осуществлении им капитальных вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом", - указывает автор документа.

Правительство поддержало законопроект.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Теги
Россия
Пашинян отметил важность создания единых рынков товаров и услуг в рамках ЕАЭС
Премьер-министр Армении заявил, что вопрос защиты внутреннего рынка ЕАЭС, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон, является актуальным
Читать полностью